Novità dell'ultim'ora in casa Inter: Kristian Asllani non sarà a disposizione di Simone Inzaghi per la gara di questa sera contro il Frosinone a causa di un lieve affaticamento ai flessori della coscia destra. Le condizioni del centrocampista albanese, che nelle ultime prestazioni si è sempre fatto trovare pronto, verranno verificate nelle prossime ore.