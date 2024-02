Netta presa di posizione di Lele Adani dagli studi di Rai Sport durante La Domenica Sportiva. "L'Inter che prende due rinforzi, due anni fa, Darmian e Acerbi, non può essere paragonata a Bremer e Danilo. L'Inter che prende Mkhitaryan e Calhanoglu, che non voleva nessuno se non l'Inter, a zero, non è paragonabile a Locatelli a 40 milioni o a Rabiot che fa la finale di Coppa del Mondo con la Francia. In attacco l'Inter perde Dzeko e Lukaku e prende Thuram che nessuno pensava fosse così forte. La Juventus ha preso Vlahovic a 90 milioni. Come potete dire che l'Inter è così superiore? Lo ha dimostrato col lavoro. C'è un percorso nel biennio".

"Alla Juve - continua Adani - non vanno bene Dimaria, Kulusevski, Morata, De Ligt. L'Inter prendere i parametri zero che non vuole nessuno... Calhanoglu sta a Rodri nel Manchester City, ma non faceva quel lavoro lì. Bisogna dare valore al lavoro".