La copertina di Lele Adani, ospite come di consueto negli studi di '90esimo minuto' su Rai 2, è dedicata ai 'giovani' protagonisti di giornata e tra questi c'è Simone Inzaghi, reduce con la sua Inter dalla quarta vittoria di fila in campionato e dall'accesso agli ottavi di Champions League: "Simone Inzaghi ha 46 anni, è al settimo da allenatore avendo fatto cinque anni alla Lazio e il primo all'Inter, quindi allena già da un po'. A Roma ha fatto molto bene e in un momento in cui l'Inter rischiava di essere in difficoltà, tra infortuni, il gioco che non tornava e qualche decisione sbagliata, questo ragazzo, un 'giovane vecchio', ha saputo risollevare la squadra con scelte anche forti, inaspetatte, anche sotto il profilo del sistema di gioco, quindi tecnico-tattiche e nella gestione, che credo sia una delle sue caratteristiche migliore. Alla fine l'Inter sta risalend'o e sta facendo anche un buon calcio".