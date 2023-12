Simone Inzaghi è un allenatore top a livello europeo? A precisa domanda di Calciomercato.it, Lele Adani ha risposto senza indugi: "È un ottimo allenatore che continua a crescere. Penso che la squadra lo faccia vedere", le parole dell'ex difensore. Che successivamente ha cambiato pagina concentrandosi sulla Nazionale italiana e sui giovani azzurrabili che Luciano Spalletti dovrebbe tenere d'occhio: "Ce ne sono tanti, secondo me Nunziata ha preso la strada giusta, che è quella di non nascondersi dietro i risultati ma cercare di fare un determinato tipo di gioco per arrivare al risultato, attraverso una cosa fondamentale che è la valorizzazione dei talenti - ha spiegato Adani -. A me piace molto Casadei, però anche Bove in questi anni è cresciuto tantissimo".

