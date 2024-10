Daniele Adani parla alla Domenica Sportiva della stagione che ha vissuto fino ad oggi l'Inter e di alcune sbavature che si sono viste nelle prime giornate di campionato. "Questione di applicazione. L'eccesso di autostima fa abbassare l'attenzione e questo in genere succede alla squadra più grande che deve confermarsi, soprattutto quando tu fai un campionato come l'ultimo che è vicino alla perfezione. Non è facile restare a mille, ma l'Inter deve farlo perché davanti la situazione è agguerrita", dice Adani.

In un altro momento della trasmissione, Adani critica fortemente le decisioni arbitrali assunte nel corso dell'ultima giornata, con riferimento a quanto avvenuto durante Monza-Roma, dove a Baldanzi manca un rigore piuttosto evidente. "Molte volte vediamo su un rigore lieve intervenire il Var. Poi su rigore netto non interviene: noi che c...o ci stiamo qui a fare? Dimmi tu come si può essere utili a livello di opinione su una partita come quella di Monza in cui un episodio così vanifica tutto. Perché poi la settimana che vive la Roma è tutto in vacca, non è che sono qui come noi belli pettinati a parlare di calcio".