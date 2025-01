Nel corso della Domenica Sportiva, Daniele Adani è intervenuto sul momento attuale dell'Inter nel giorno in cui ci si gioca la Supercoppa Italiana. "L'Inter è un modello, ma non replicabile. Questo gruppo è cresciuto negli ultimi 18-24 mesi nel modo di stare assieme, sul campo, dominando il gioco, trovando delle relazioni che permettono di essere dominante e variare il ritmo. Ci sono 7-8 giocatori ai quali si è aggiunto dallo scorso anno Thuram, che sarà un'assenza pesante, che hanno un modo di riempire il campo, di stare assieme: Dimarco, Bastoni, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Thuram, Lautaro... Mkhitaryan seconda punta? E' una scelta che Inzaghi valuterà. I ruoli in una squadra così diventano relativi. Riescono ad essere sempre pericolosi con più uomini, anche con Lautaro che stenta in area. Resta nettamente la squadra più forte e anche più bella da vedere".

"Favorita è l'Inter - prosegue Adani -, credo che il Milan dovrà alzare il livello di gioco e di attenzione. Conosco Conceiçao, è stato mio compagno di squadra. Lui dà un impatto emotivo immediato, credo si sia visto tra un tempo e l'altro contro la Juve, ma è arrivato da troppo poco per poter dire come è cambiato il Milan con lui in panchina".