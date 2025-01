La partita dell'Inter a Venezia, vinta dominando per larghi tratti con solo 2-3 rischi corsi al netto di numerose occasioni sprecate, avvalora la tesi di Lele Adani, secondo cui i campioni d'Italia hanno in mano il loro destino per quanto riguarda il bis scudetto: "Quando io parlo dell'Inter, ho lo stesso approccio di quello che avevo con la Juve del ciclo Allegri-Conte - la premessa dell'ex difensore a Viva El Futbol' -. Non do per scontato niente, ma è l'Inter che eventualmente perde il campionato. La mia non è un'investitura eccessiva per poi criticarla, quello non mi interessa. E' normale che la più forte abbia più oneri che onori, noi quando analizziamo cerchiamo i dettagli come la crescita l'Europa e una certa espressione di calcio. Io vedo pochi difetti nell'Inter, si sta confermando come la squadra più forte. Ma se non dovesse dimostrarlo, occhio al Napoli ma anche all'Atalanta che non morirà".