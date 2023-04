Lele Adani non usa giri di parole per condannare quanto accaduto, tra campo e spalti, alla fine e dopo il triplice fischio di Juve-Inter di Coppa Italia: "Sono successe cose gravissime, è stato uno spettacolo extra-calcistico indegno e ignobile. Giustamente siamo stati costretti ad analizzare più quello che è successo fuori dal campo rispetto a quanto accaduto in campo", le parole pubblicate dall'ex difensore sul suo profilo Instagram.