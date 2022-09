Lele Adani, ex attaccante dell'Inter, durante la Bobo Tv su Twitch ha commentato la vittoria dell'Inter per 1-0 sul Torino nell'ultimo turno di Serie A. "L'Inter ha perso due dribblatori come Perisic e Sanchez, che non sono stati sostituiti - le sue parole -. Ecco perché io dicevo che l'Inter doveva prendere uno come Dybala, soprattutto se perdi uno come Sanchez. Un calciatore con quelle caratteristiche può risolverti la partita con una sola giocata. Quanto ha dimostrato Sanchez tra minuti giocati e giocate decisive effettuate? Più di tanti altri all'Inter. Non puoi pensare di risolvere tutti i problemi con Lukaku, soprattutto quando per anni hai investito in idee da portare in campo".