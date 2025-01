Niente da fare per Francesco Acerbi, che dopo le due panchine contro Bologna ed Empoli continua a lavorare a parte quando sembrava che il peggio fosse alle spalle. Invece lo stiramento che lo tiene out da tre mesi continua a infastidirlo, al punto che lui stesso non si sente ancora sicuro al punto giusto da poter tornare in campo regolarmente.

Per questa ragione, onde evitare di forzare e correre ulteriori rischi di ricadute, lo staff medico e quello tecnico hanno stilato un programma personalizzato per portare il difensore prossimo ai 37 anni alla miglior condizione possibile.