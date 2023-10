Pausa finita, ricomincia la Serie A, ritorna l'Inter. La squadra di Simone Inzaghi, reduce da un pari con il Bologna, riparte questo pomeriggio da Torino, dove i vice-campioni d'Europa affronteranno la squadra di Juric. Un impegno che Francesco Acerbi presenta così a Inter TV prima del fischio d'inizio.

Trasferta ostica. Anche se il Torino non ha mai segnato nei primi minuti a differenza vostra…

"Abbiamo visto col Bologna, dove abbiamo segnato subito, come è andata a finire. Ogni partita è a sé, poi ci sono state le Nazionali, il campo è difficile, loro sono una squadra veloce, fisica, giocano molto sull’uno contro uno… Cercheremo di fare la nostra partita cercando di recuperare i punti persi col Bologna, mettendoci la testa perché sarà una gara molto dispendiosa e dobbiamo segnare e vincere la partita. Che sia al primo minuto o al centesimo non importa, dobbiamo giocarla da squadra, è quello che importa".

Il Torino punta molto sugli esterni. Ti aspetti una gara giocata sulle corsie?

"Sì. Loro puntano molto all’uno contro uno, quindi sarà una partita sui duelli, fisica, tosta e probabilmente con molte interruzioni. Dobbiamo restare lucidi e attenti a non concedere molto campo e nello stesso tempo aggredirli perché aggredendoli possono andare in difficoltà".

Sempre più utile alla causa, col Bologna primo gol. Ti aspettavi questo quando sei arrivato?

"Mah, io vivo giorno per giorno. Il gol contro il Bologna mi è interessato fino ad un certo punto, visto il risultato. Anche perché è il secondo. Ma il dopo partita è stato un po’ traumatico per come è arrivato il pareggio, ho subito dimenticato il gol. Quindi io penso giorno per giorno a lavorare per me stesso, per la squadra e per i tifosi".

