Anche ai microfoni di DAZN, Francesco Acerbi esprime la propria soddisfazione, seppur con un appunto, per la vittoria contro la Salernitana: "La partita era difficile, specie dopo che arrivi da Barcellona e dalla partita col Sassuolo e devi dare continuità perché sei dietro. Abbiamo approcciato bene, trovando il gol abbastanza in fretta. Però potevamo chiuderla prima, se non riesci rischi di non fare tre punti e di tornare a casa con un pareggio immeritato".

L'Inter è definitivamente tornata o non è mai andata via?

"Questo è un momento in cui stiamo migliorando sotto l'aspetto dell'intensità, della cattiveria e anche dell'umiltà, che si era un po' smarrita ma non per colpa dei ragazzi. Forse è stata una cosa inconscia perché i ragazzi hanno dato sempre tutto, li conosco. Quando sono arrivato io c'era un po' quest'aria non dico di rilassatezza, ma un po' così. Ma stiamo tornando a buon livello, basta poco per tornare come prima".