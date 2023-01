Wanda Nara continua a parlare del chiacchierato rapporto con Mauro Icardi e lo fa nell'intervista concessa alla rivista Caras. "Sì, sono separata e ho un ottimo rapporto con Mauro, che spero continui - ammette la showgirl argentina -. Ora siamo così, ma non so cosa accadrà in futuro, c'è molto amore e rispetto reciproco da entrambe le parti... È una decisione che prendiamo da diversi punti di vista che hanno molto a che fare con il lavoro. Negli ultimi tre mesi ho lavorato in Argentina e, piaccia o no, quei dissapori fanno accadere certe cose".