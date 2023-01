Un hub per tutti i gamers e i content creator milanesi che abbiano bisogno di un luogo in cui esprimere il proprio potenziale e sfondare nel mondo dei videogamers professionisti. È il 'PLB World' di Christian Vieri e Bernardo Corradi, co-fondatori di quello che loro stessi definiscono un "oratorio multimediale" con console, PC per i videogiochi e simulatori di racing a disposizione di chiunque si voglia cimentare nel mondo dei videogiochi e non solo. Una struttura polifunzionale, che prevede anche corsi per diventare giocatori professionisti, ma anche per imparare il mestiere di sceneggiatore o voglia semplicemente realizzare contenuti multimediali per i propri followers. L'hub, aperto quest'oggi in un evento alla presenza dei due ex interisti e dell'online creator Fjona Cakalli in qualità di presentatrice, ospiterà anche la BoboTV. La sede è in Via Francesco Restelli 3.