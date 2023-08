Brutto scivolone per Arturo Vidal. L'ex centrocampista dell'ex Inter, intervenuto in diretta su Twitch, si è lasciato andare all'informalità del mezzo di comunicazione attraverso il quale si stava esprimendo, facendo una battuta poco felice (a dir poco) sul portiere tedesco Robert Enke, morto suicida nel 2009. "È stato il mio primo gol segnato in Europa...

- ha detto il cileno a proposito di una rete messa a segno con la maglia del Bayer Leverkusen, primo gol europeo di Re Artù -. Quel portiere, dopo un po', è caduto in depressione e si è ucciso". Una frase tuttaltro che piacevole da sentire, che ha gettato il sudamericano in pasto alla polemica.