L'ex difensore di Monza e Inter Massimo Tarantino è stato ufficializzato come nuovo direttore sportivo e responsabile dell'area tecnica del Siena, società del girone B della Serie C. Il manager siciliano, durante la scorsa stagione, aveva ricoperto il ruolo di direttore tecnico della Spal, in Serie B. “Per me è un grande onore rappresentare una società importante come Siena. Arrivo con umiltà, ma grande entusiasmo.