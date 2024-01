Dopo l'avventura all'Al-Shabab, club in cui è approdato nel 2020 dopo l'addio al Siviglia, l'ex centrocampista dell'Inter, Ever Banega torna in Argentina e al Newell's Old Boys, squadra dove era già stato in prestito dal Valencia nel 2014. A rendere ufficiale la notizia del suo ritorno è lo stesso club di Rosario che attraverso una nota pubblicata sul sito ufficiale annuncia che "l'Old Boys del Club Atlético Newell è lieto di annunciare il ritorno di una figura mondiale come Ever Banega, che ha deciso con il cuore e indosserà nuovamente il Rojinegra dieci anni dopo la sua prima tappa al club.

Il talentuoso centrocampista arriva nell'istituto come giocatore svincolato dall'Al-Shabab dell'Arabia Saudita e ha firmato un contratto biennale che lo legherà alla Lebbra fino al 31 dicembre 2025" si legge.