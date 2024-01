Walter Sabatini, nuovo direttore generale della Salernitana, esprime il proprio criticismo per l'abrogazione del Decreto Crescita nel corso di un'intervista rilasciata a Notizie.com: "Una cosa che non aiuta, un po’ a tutti, anche e soprattutto perché il mercato ora riparte, ma più per le big che speravano di prendere giocatori dall’estero con un certo stipendio. Per noi cambia fino a un certo punto, sto ancora studiando la situazione, vedremo cosa fare. Giovani talenti? Beh io l’ho sempre fatto e inteso questo lavoro con modalità del genere, ma non è una gara a chi è più bravo eh".

Il ruolo del direttore sportivo granata potrebbe essere affidato ad un suo pupillo, Aleksandar Kolarov, che Sabatini stesso portò alla Lazio: "Kolarov come direttore sportivo? Lui è un ragazzo con la testa sulle spalle, uno in gamba".