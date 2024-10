Roberto Ogunseye oggi è il trascinatore dell'Arezzo, con quattro gol nelle prime otto partite giocate. Ma nel passato del giocatore nato a Mantova da famiglia nigeriana c'è anche un'esperienza nelle giovanili dell'Inter della quale parla alla Gazzetta dello Sport. Con la quale ricorda la figura di Antonio Cassano: "Ho iniziato all'Inter nell'anno del Triplete, ho giocato in tutte le Under dai 14 ai 18 anni. C'era Cassano che mi prendeva in giro chiamandomi ‘ragazzino’. Ma era troppo simpatico, così come Yuto Nagatomo. Erano una coppia strana”.