Visto che al Flamengo trova davvero poco spazio, è in arrivo una nuova esperienza in Brasile per l'ex centrocampista dell'Inter Arturo Vidal. La prossima destinazione è l'Athletico Paranaense - secondo quanto riferisce Lance.br - e Vidal dovrebbe arrivare a Curitiba entro questa settimana per firmare un contratto fino a dicembre.