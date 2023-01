Come mai Radja Nainggolan non ha vinto con la Roma? Il Ninja risponde alla domanda sulle frequenze di Radio Romanista: "Perché la Juve in quel momento era imbattibile. Ora come società è superata dall’Inter e le altre squadre approfitteranno del calo della Juve. Con la mia Roma ce la saremmo giocata per il titolo alla grande. Sono passati giocatori incredibili anche se non abbiamo vinto nulla. Alla Roma di adesso manca il dominio delle partite".