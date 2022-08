Nuova avventura per Mario Balotelli. L'ex giocatore dell'Inter ripartirà dalla Svizzera e dal Sion come riportato da Sky Sport: oggi Super Mario è atteso in città per le visite mediche e la firma sul contratto. Superata la concorrenza dell'AEK Atene, per Balotelli si chiude così l'esperienza all'Adana Demirspor con 18 gol in 31 presenze.