La nuova 'accusa' extracampo per Arturo Vidal arriva direttamente dal Brasile. L'ex centrocampista dell'Inter, ora al Colo-Colo, avrebbe ricevuto una denuncia da un agente immobiliare di lusso per la 'distruzione' di un appartamento che aveva affittato a Rio de Janeiro, quando giocava al Flamengo.

Secondo il racconto dei colleghi di O Globo, Vidal avrebbe lasciato il posto senza preavviso e senza pagare l'affitto degli ultimi mesi, lasciando l'appartamento in uno stato che viene definito "inagibile". Le cifre che King Arturo dovrebbe pagare sarebbero 22.700 reais (circa 4.200 euro) come debito di locazione, più 230mila (quasi 46mila euro) tra riparazioni e pulizia di tappezzerie e tendaggi, pavimenti e finiture. Prevista anche una spesa extra per danni.