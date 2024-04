Dragan Stojkovic oggi allena la Serbia di Vlahovic. Il grande ex talento della Stella Rossa ha parlato alla Gazzetta dello Sport del suo attaccante e anche della Serie A che ha visto trionfare l'Inter.

Haaland è a quota 20 gol in Premier...

"Le 16 reti di Dusan in Serie A valgono come 20-23 in Inghilterra. Vlahovic può diventare come Haaland: dipenderà da lui. Per me Dusan ha tutto per essere il numero 1 al mondo, a partire da uno spirito vincente e una fame infinita".

Quest'anno alla Juventus è rimasta soltanto la Coppa italia: troppo poco?

"Se Allegri e la squadra vincono la Coppa e si qualificano per la Champions, la stagione è positiva. L'Inter ha dominato la Serie A: è sembrata ingiocabile".