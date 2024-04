Il giorno della festa nerazzurra per la seconda stella si avvicina. Domani sarà grande giornata interista, che Sky (e in streaming Now) trasmetterà in diretta a partire dalla mattina.

Lo studio di SkySport24 sarà affacciato direttamente su Piazza Duomo con le varie edizioni che prenderanno vita da una terrazza con vista sulla festa. Da qui Roberta Noè condurrà dalle 9.30 a notte fonda una lunga giornata non stop con ospiti, tifosi, esponenti del mondo dello sport, dello spettacolo, della cultura e giornalisti.

Nell'arco di tutto il pomeriggio le telecamere di Sky seguiranno il lungo viaggio del pullman dell’Inter attraverso le strade della città, fino all’appuntamento serale con SkyCalcioClub. Lo riferisce il Corsport.