Cessione definitiva o nuovo prestito: queste le due strade che ora si trovano dinanzi all'Inter a riguardo del futuro di Valetin Carboni, gioiello argentino già nel giro della nazionale di Scaloni.

Come spiega il Corriere dello Sport, l'intento del club nerazzurro è quello di trattenere il 19enne attaccante, ma nulla è scontato e, dinanzi a un'offerta da 30-35 milioni di euro, Carboni lascerebbe definitivamente Milano. Cessione 'alla Fabbian' con diritto di riacquisto: secondo il quotidiano romano è pressoché impossibile perché un ricavato di almeno 30 milioni obbligherebbe a fissare il prezzo per riportarlo a Milano a non meno di 50. Troppo.

Il CdS esclude anche la permanenza come quinta punta: troverebbe pochissimo spazio e non farebbe bene a nessuno.

