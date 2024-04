Niente Torino per Acerbi. Come annunciato ieri proprio dal diretto interessato, Inzaghi non potrà contare sul suo centrale più fidato che si ferma a causa della pubalgia. Secondo il Corriere dello Sport, possibile che Acerbi resti fermo fino al termine della stagione per presentarsi tirato a lucido ai prossimi Europei di Germania.

Per il resto, a parte lo squalificato Dumfries, tutti a disposizione del tecnico nerazzurro. Possibile chance dal 1' per Buchanan, Frattesi, Asllani e Arnautovic, mentre De Vrij prenderà posto in mezzo alla difesa.

PROBABILE INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, De Vrij, Bastoni; Darmian, Frattesi, Asllani, Mkhitaryan, Buchanan; Arnautovic, Lautaro.