Non arrivano ancora segnali positivi sul fronte Dumfries, con il rinnovo dell'olandese sempre più in bilico. L'Inter ha proposto un contratto di 4 milioni, però risposte non ne sono giunte e allora la dirigenza inizia a guardarsi seriamente attorno per non farsi trovare impreparata: entro 15 giorni, dentro o fuori.

I nomi? La Gazzetta dello Sport ricorda quelli di Kayode e Wan-Bissaka, ma attenzione in particolare a Emil Alfons Holm, laterale destro dell'Atalanta. Lo svedese oggi è in prestito dallo Spezia: il club bergamasco ha un diritto di riscatto che però non ha ancora deciso di esercitare. E allora attenzione a Marotta, che assieme ad Ausilio aveva già seguito Holm in passato.