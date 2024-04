Nonostante l’Inter si sia già laureata campione d’Italia, Simone Inzaghi mantiene alta la tensione. Il tecnico piacentino - che non interverrà in conferenza stampa, nè a InterTv quest’oggi - dopo aver diretto l’allenamento odierno ha optato infatti per far stare la squadra in ritiro ad Appiano Gentile. Nulla insomma viene lasciato al caso, nonostante l’obiettivo della seconda stella sia stato già raggiunto.