Possibile ritorno in Serie A per l'esterno tedesco Robin Gosens, con un passato tra le fila di Atalanta e Inter, anche se in nerazzurro sponda Milano non sempre è riuscito a rendere quanto ci si sarebbe aspettati. Come riportato dal Corriere dello Sport, il neo tecnico della Lazio Igor Tudor ha messo nel mirino il laterale che ora veste la maglia dell'Union Berlino in Bundesliga. Per lui quest'anno 32 presenze e 7 gol.