Vincenzo Pisacane, agente di Danilo D'Ambrosio, annuncia ai microfoni di Sportitalia che l'ex difensore dell'Inter rinnoverà il proprio accordo con il Monza: "Sì, c’era un accordo in precedenza, prevedeva che all’avverarsi di certe condizioni il contratto sarebbe stato rinnovato di un anno e questo è già avvenuto. Lo vedremo quindi ancora a Monza nella prossima stagione”.

Un altro ex nerazzurro come Rey Manaj sta facendo molto bene con la maglia del Sivasspor in Turchia. Ma può tornare in Italia? "Anche se non sono il suo procuratore diretto, posso dire che c’è stato qualcosa a gennaio, ma il Sivasspor lo ha dichiarato incedibile. Ogni discorso è rimandato dunque a luglio, ma sta facendo talmente bene che credo non ci saranno solamente le italiane a volerlo”.