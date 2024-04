L'Inter acquisterà un portiere. E questo perché Audero non verrà riscattato (7 milioni sono considerati evidentemente troppi per trattenerlo dalla Samp).

Come spiega la Gazzetta dello Sport, Audero ha fatto bene, ma in società si è deciso di puntare su un profilo più giovane e in grado, in un futuro non troppo lontano, di prendere il posto di Sommer da numero 1 nerazzurro. Questo profilo corrisponde alla perfezione all'identikit di Bento, estremo difensore dell'Athletico Paranaense e della nazionale brasiliana.

L'Inter - come conferma la rosea - è già in contatto con gli agenti del portiere, il gradimento è fuori discussione, ma serve uno sforzo economico importante considerando che la valutazione è di circa 20 milioni di euro. Possibile un'accelerata entro il mese di maggio dopo il summit previsto in società. Ma l'idea è chiara: Bento più Sommer per Inzaghi.