Parole pesanti, quelle del tecnico del Napoli Francesco Calzona, che alla vigilia del match con la Roma ha bacchettato la squadra partenopea a partire dal discorso legato ai gol presi: "E' un problema di difesa della porta, non di palle alte, abbiamo preso gol anche rasoterra con palle messe dietro, vedi con l'Inter. Abbiamo preso gol per uno contro uno, tipo Djuric, con Cerri eravamo in due ma posizionati male. E' un discorso di posizionamento, ma tipo a Milano non c'erano i centrocampisti a copertura e noi lavoriamo tanto su questo. Ci manca la voglia di non prendere gol, non dipende solo dai difensori, ma dalla squadra".