La svista sul mancato rigore concesso al Wolverhampton costerà all'arbitro Simone Hooper un turno di squalifica. Il fischietto che ieri sera ha diretto il match tra il Manchester United e i wolves, terminato col risultato di 1-0 per la squadra guidata da Ten Hag, ha infatti palesato più di qualche dubbio quando, nel finale, ha giudicato come regolare un'uscita maldestra di Onana, andato dritto sull'attaccante Kalajdžić con un intervento plateale.

Niente da fare nemmeno dopo la revisione al VAR: a suo dire non si trattava di calcio di rigore. Diversa l'opinione della federazione arbitrale inglese, visto che oggi, come riporta Sky Sport UK, il 41enne è stato punito con la sospensione per una giornata.