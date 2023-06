Il Leicester punta Cesare Casadei per rinforzare il centrocampo per la prossima stagione. L'ex canterano dell'Inter, ora al Chelsea, è particolarmente apprezzato dal nuovo tecnico delle Foxes, Enzo Maresca. "Il Leicester ha richiesto un prestito al Chelsea per l'ex Inter per permettere a Casadei di dargli minutaggio, dopo che la scorsa stagione aveva già giocato in Championship al Reading per la seconda parte del campionato", riferisce Gianlucadimarzio.com.