Continua il periodo no dello Young Boys che, oggi, cadendo sul campo del Basilea, ha incassato la terza sconfitta di fila. La squadra di Berna, avversaria dell'Inter in Champions League il prossimo 23 ottobre, è stata sconfitta 1-0 dai RotBlau dopo essere rimasta in dieci al 40' per effetto dell'espulsione comminata a Sandro Lauper. Fatale il gol di Adrian Leon Barisic, al 53', che costringe l'YB al terzo stop dopo quelli con Barcellona (5-0) e Grasshoppers (1-0).