Dopo aver affrontato l'Inter, lo Young Boys sarà impegnato domani sera contro l'Atalanta nel match valido per il quinto turno di Champions League. Da un'italiana all'altra entrambe, "squadre straordinarie" come dice Joel Magnin durante la conferenza stampa della vigilia, dove torna anche sull'incontro di qualche settimana fa con i nerazzurri. "L'Atalanta è seconda e l’Inter è terza. Giocano in un modo fantastico, segnano tanto e affrontiamo la squadra che ha appena vinto l’Europa League. Sarà un avversario molto forte con giocatori validi".

Che atteggiamento avrà la sua squadra e pensa che il fattore casa avrà un peso?

"Per me la situazione è molto chiara, sarà importante essere coraggiosi e non nasconderci. Contro l’Inter l’abbiamo visto, tutto è ancora possibile in questa Champions. Il sintetico sarà un piccolo vantaggio per noi, vogliamo sfruttarlo. Contro l’Inter abbiamo provato a farlo, poi le squadre dopo venti o trenta minuti si adattano e il livello si adegua, nel corso della gara. Davanti al nostro pubblico però daremo il massimo".

L'obiettivo della sua squadra?

"Quando iniziamo la gara e scendiamo in campo vogliamo vincere, sempre. Gli avversari sono di grande qualità e prepareremo la gara in maniera differente rispetto a quando giochiamo in campionato, davanti al nostro pubblico vogliamo fare il primo gol in Champions proprio contro l’Atalanta. E’ una piccola scommessa che ci siamo dati".