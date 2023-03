Tutto facile per il Benfica, che stende con un perentorio 5-1 il Vitoria Guimaraes consolidando nella propria leadership nel campionato portoghese. Dopo l'iniziale vantaggio firmato da Gonçalo Ramos, sale in cattedra Joao Mario che firma la sua doppietta personale portando così a 17 le sue marcature stagionali con le Aguias. Che nella ripresa arrotondano ulteriormente con l'autogol di David Silva e la rete nel finale di Antonio Silva, intervallate dal punto della bandiera del Vitoria firmato da André Silva. Con questo successo il Benfica avanza a quota 68 in classifica, più 11 rispetto al Porto secondo.