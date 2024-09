L'ex giocatore della Stella Rossa Slavoljub Srnić ha sottolineato di essere orgoglioso della qualificazione dei biancorossi in Champions League, ma crede anche che la squadra di Vladan Milojević non si fermerà qui. Queste le sue dichiarazioni ai microfoni del sito ufficiale della squadra serba: "Ovviamente ho seguito la qualificazione dello Zvezda in Champions League. Seguo tutte le partite dello Zvezda e se non riesco a vederle in diretta torno sempre a guardare gli highlights. Ho potuto vedere dal vivo la partita contro il Boda Glimt e sinceramente non avevo dubbi che sarebbe arrivata la qualificazione per la Champions League. Mi aspettavo che passassimo il turno, perché sapevo che sarebbe stata una partita diversa rispetto alla prima giocata in Norvegia. Il Maracana era pieno, l'atmosfera era fantastica e quel fattore è sempre il 12° giocatore della Stella Rossa. Al Maracana stavano perdendo squadre molto più grandi di quelle di Bode, quindi non avevo dubbi per quanto riguardava i passaggi. La Stella Rossa ha giocato una partita fantastica e si è meritatamente qualificata per il nuovo format".

Srnić attende con impazienza la partecipazione dei Crveno-beli al nuovo formato della Champions League, dove saranno avversari anche dell'Inter, ma sottolinea anche che quest'anno il club ha continuato a scrivere nuove pagine della sua ricca storia: "Essere in Europa da otto anni, di cui quattro in Champions League, è una cosa importante per il calcio serbo, così come ovviamente per la Stella Rossa. Posso solo congratularmi con tutti per questo successo. Non vedo l'ora di vedere come sarà il nuovo formato della Champions League, penso che abbiamo la possibilità di andare oltre. Non ci sono avversari facili in Champions League. Penso che si possa giocare, che abbiamo buoni avversari e spero che saremo tra le prime 24 squadre. Zvezda è una buona squadra. Faccio il tifo perché andiamo avanti".