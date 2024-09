L'Europa centrale sta vivendo momenti difficili a causa del forte maltempo, e anche il calcio sta pagando delle conseguenze. In Repubblica Ceca la Federcalcio ha deciso di rinviare tutte le sfide in programma nel weekend: anche lo Sparta Praga, uno degli avversari dell'Inter in Champions League, non scenderà in campo contro il Karvina. Rinviata anche la gara del Red Bull Salisburgo contro l'Austria Klagenfurt a causa delle forti piogge.