A presentarsi in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Salisburgo, il capitano della Real Sociedad, Mikel Merino ha risposto anche sull'Inter, euro-rivale alla quale contende il primo posto del gruppo D.

Se il Real vincesse domani e l'Inter facesse lo stesso, il txuri-urdin avrebbe bisogno di un pareggio in Italia per vincere...

"Siamo una squadra che pensa a conquistare tre punti. Se pensassimo a fare dei calcoli falliremmo. Vincere ogni partita è fondamentale".

Come vedi Salisburgo?

"Dobbiamo essere preparati ad affrontare una squadra molto aggressiva. Non esistono due partite uguali. La partita di domani potrebbe non essere come l'andata".