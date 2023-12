Imano Alguacil potrà contare anche su Mikel Oyarzabal per Inter-Real Sociedad, ultimo appuntamento della fase a gironi di Champions League in programma martedì sera a San Siro. La conferma arriva direttamente dal tecnico dei baschi durante la conferenza stampa alla vigilia dell'impegno di Liga: "Prima di tutto, congratulazioni a Mikel e sua moglie Ainhoa. È nato Martín Oyarzabal, un altro momento clou. Non è pronto a giocare domani perché ha avuto due notti molto lunghe.

Si allenerà, ma non è pronto e sarà a Milano. Gli altri stanno bene, Carlos (Fernandez, ndr) è rientrato con buone sensazioni. Se non ci saranno altre novità tutti saranno pronti. Momo Cho sarà fuori e Merquelanz si sta allenando, ma a lui manca qualcosa".