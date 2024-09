Marcel Schäfer, direttore sportivo dell'RB Lipsia, parlando ai microfoni della LVZ ha spiegato quali sono le ambizioni dei Roten Bullen: "L’RB vuole sempre ottenere il massimo e giocare con costanza in Champions League. Mi piace quando cerchi il massimo, la cosa davvero bella. Una cosa è parlare delle cose, un'altra è riempirle di vita e di fatica. Ci sono anche giorni che durano fino a notte fonda. Poi non voglio sentire nessuno dire: è l’onomastico del mio pronipote, devo tornare a casa. Le aspettative sono aumentate notevolmente. Ma la filosofia e il percorso sono al di sopra di tutto. È chiaro cosa rappresenta questo club, non diremo mai che ci basta il terzo o il quarto posto. Perché così non arriveranno mai i giocatori che vogliamo. Una cosa è chiara: dobbiamo giocare la Champions League”.