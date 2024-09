Regalo perfetto, proprio in extra-time. Il Monaco festeggia cent'anni della sua storia, battendo il Montpellier per 2-1 grazie alla rete di Camara. La futura rivale in Champions dell'Inter ha raggiunto il PSG in vetta alla Ligue 1. Monegaschi che, tra l'altro, sono ancora imbattuti in questa stagione, avendo anche vinto in Champions contro il Barcellona.