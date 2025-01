Grazie a due parate decisive nella sfida contro l'Aston Villa, Radoslaw Majecki, portiere polacco del Monaco, ha consolidato il suo ruolo di titolare della squadra biancorossa, superando al momento la concorrenza di Philipp Köhn. Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara di campionato contro il Rennes, Majecki ha espresso la sua soddisfazione per l'accesso ai playoff di Champions League: "La Champions League è qualcosa di speciale, ed è un bene che abbiamo vinto contro l'Aston Villa, perché con questo risultato sentiamo che è tornata fiducia nella squadra. Ora dobbiamo concentrarci sulla partita con il Rennes, perché l'obiettivo è portare a casa i tre punti".

Majecki ringrazia il tecnico Adi Hütter per la fiducia accordatagli: "Gli sono davvero grato. Non mi ha mai fatto dubitare del mio ruolo nella squadra, o del fatto che avrei dovuto aspettare la mia occasione. Era ovvio fin dall’inizio che avrei avuto uno status importante, e oggi sento di poter essere un leader. E per questo devo continuare a sviluppare quotidianamente un buon legame con i miei difensori in allenamento".