Il Monaco, eurorivale dell'Inter, ha vinto 3-2 in serata contro il Brest, ottenendo la terza vittoria consecutiva considerando anche la Champions. Vantaggio firmato da Akliouche, raddoppio di Golovin; gli ospiti accorciano le distanze con il gol di Sima, ma l'espulsione comminata a Roy complica i piani del Brest che incassano il colpo del ko al minuto 91 ancora da Akliouche, che aveva aperto le marcature. C'è spazio anche per il gol del 3-2 messo a segno da Ajorque. Monegaschi che salgono a quota 26 punti (secondo posto in classifica dietro al PSG che sta giocando in questi minuti).