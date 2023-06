Pep Guardiola, allenatore del Manchester City, ha parlato ai microfoni di ESPN Brasil alla vigilia della finale di FA Cup contro il Manchester United, partita che porterà poi i Citizens alla notte della finale di Champions League contro l'Inter. E proprio a quella gara, il tecnico catalano rivolge il proprio pensiero, sottolineando come il successo nel palcoscenico continentale sia vitale per il blasone societario: "Per passare al livello successivo, dobbiamo vincere in Europa. Per essere una squadra veramente riconosciuta, che ci piaccia o no, dobbiamo vincere in Europa”.

Nelle parole di Guardiola c'è anche un pensiero per Ronaldo, suo compagno di squadra al Barcellona: "Lui è stato sicuramente il giocatore brasiliano più forte col quale abbia mai giocato. Che tristezza quando ci lasciò per andare all'Inter. Che giocatore".