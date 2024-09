La Stella Rossa Belgrado ribadisce le gerarchie nella capitale serba maltrattando l'eterna rivale del Partizan Belgrado nello stadio dei bianconeri. Eloquente lo 0-4 finale col quale i prossimi avversari dell'Inter in Champions League si sono imposti al termine di un match controllato dall'inizio alla fine. E che ha visto il suo mattatore in Cherif Ndiaye, autore di una sontuosa tripletta intervallata dal gol di Silas nel recupero del primo tempo per il momentaneo 2-0. Con questo successo, la formazione di Vladan Milojević si porta a quota 22 rinforzando la propria leadership nella classifica della Superliga serba.