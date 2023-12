La Liga spagnola ha annunciato la ripartizione ufficiale dei ricavi da diritti tv per la stagione 2022/23, avvenuta anche in questo caso con gli aggiustamenti legati all’intesa siglata con CVC Capital Partners. I ricavi dalla commercializzazione dei diritti audiovisivi sono rimasti stabili, con una leggera riduzione a 1,595 miliardi di euro, lo 0,3% in meno rispetto alla stagione precedente, ma il 15,7% in più rispetto al 2016/17. Ii due club che hanno ricevuto più denaro dalla distribuzione dei ricavi da diritti tv sono il Real Madrid e il Barcellona, con oltre 160 milioni ciascuno; a seguire l'Atletico Madrid, prossimo avversario dell'Inter in Champions League, che si attesta a 119 milioni di euro.

Abbastanza evidente la differenza con quelle che sono le cifre relative alla Serie A: il massimo campionato italiano di calcio ha distribuito 1,018 miliardi di euro alle sue società nella passata stagione. Il club che ha incassato di più è l’Inter, con 87,1 milioni di euro, cifra che in Liga le permetterebbe di difendersi comunque bene, visto che varrebbe la quarta posizione generale solo dietro ai tre colossi.