Incredibile nottata al Metropolitano, dove l’Atletico Madrid in inferiorità numerica per più di metà gara per doppia ammonizione di Savic, subisce la remuntada del Getafe e guadagna un solo punto in classifica. A sbloccare il match è Griezmann al 44esimo, vantaggio riacciuffato a inizio ripresa dagli ospiti con Borja Maioral. Al 63esimo si riportano in vantaggio i padroni di casa grazie al solito Alvaro Morata.

Qualche minuto dopo è ancora Griezmann a sottoscrivere il risultato dal dischetto ma, mentre i colchoneros viaggiano verso i tre punti, Rodriguez all’86esimo accorcia delle distanze che ancora una volta Borja Maioral annulla dagli undici metri dopo un check del VAR su un tocco di mano in area di Riquelme. Vani i tentativi di tornare in vantaggio da parte dei rojiblancos, che al contrario restano a galla grazie ad un super Oblak che riesce a dir di no ad un Getafe lanciato in attacco fino al triplice fischio, ma non c’è più tempo: finisce 3-3 a Madrid, Atleti quarto con 34 punti.